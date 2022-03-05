Тюмень, 5 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Тюмени с начала пандемии на базе областной клинической больницы №2 помогли восьми пациентам с редким постковидным осложнением — мукормикозом, более известным как «чёрная плесень». Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Мукормикоз — это агрессивная грибковая инфекция, устранение которой порой требует хирургического вмешательства. Симптомы — заложенность носа, к которой затем добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости и в процессе вовлекаются мягкие ткани лицевого скелета.

«Мукормикоз встречается не так часто, но его распространение довольно объёмно. Он может поразить слизистую носа и пазухи (гайморовые, лобные пазухи, части придаточных пазух носа), перейти на костные и хрящевые структуры лицевого скелета. В связи с этим наши отделения: оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии — активно взаимодействуют», — поясняет заведующий отделением оториноларингологии ОКБ№2 Александр Рудзевич.

Александр Рудзевич добавил, что некоторым пациентам требовалось оперативное вмешательство со стороны нейрохирургов и офтальмологов.

Как ранее сообщало РЕ, всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 марта коронавирус выявили у 170 179 человек, выздоровели 126 167 пациентов, скончались 3959.

https://regnum.ru/news/society/3524508.html