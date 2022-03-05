Пекин, , 07:32 — REGNUM Китай снизил или отменил шесть местных налогов и два сбора для малого и микробизнеса, сообщило Министерство финансов КНР, передает 4 марта агентство Синьхуа.

Китай. Ишак с мешком Иван Шилов © ИА REGNUM

Снижение налогов и сборов вступило в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года, согласно циркуляру, совместно выпущенному министерством и Государственной налоговой администрацией.

В разбивке налог на ресурсы, городской налог на содержание и строительство, налог на недвижимость, городской налог на землепользование, гербовый сбор и налог на сельскохозяйственные угодья, используемые в несельскохозяйственных целях, а также надбавка за образование и надбавка за местное образование были снижены для всех мелких налогоплательщиков с добавленной стоимостью, малоприбыльных малых предприятий и самозанятых домашних хозяйств.

Согласно циркуляру, снижение налогов и сборов также доступно для тех, кто уже воспользовался другими соответствующими льготными политиками.

Малоприбыльные малые предприятия, упомянутые в этом циркуляре, относятся к законным предприятиям с годовым налогооблагаемым доходом менее 3 млн юаней (около $474 023), численностью не более 300 сотрудников и общим объемом активов 50 млн юаней.