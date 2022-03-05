Владивосток, 5 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Денацификация и демилитаризация Украины — единственная возможность обеспечить безопасность России и сохранить мир, заявил председатель комитета Законодательного собрания Приморья по экономической политике и собственности Владимир Исаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Языком дипломатических переговоров договориться о гарантиях безопасности России на западных границах не удалось. Но специальная военная операция, которая идет сегодня в Украине, не имеет ничего общего с тем, как свои спецоперации проводили США в Ираке, Афганистане или Югославии. Настоящая война развернулась сегодня в информационном поле. Чтобы не захлебнуться в море противоречивой, порой откровенно лживой информации, нужно очень внимательно относиться к выбору источников и не поддаваться манипуляциям со стороны авторов фейков. Взвешенность, осознанность, внимательность и чуткость помогут отделить зерна от плевел. Денацификация и демилитаризация Украины — единственная возможность обеспечить безопасность России и сохранить мир. И наши парни, которые выполняют сейчас там свой долг по отношению к Родине, заслуживают поддержки и уважения. Они защищают Россию. Спасают ее от нацизма. Обеспечивают безопасность страны в будущем. Потому что давали присягу Родине и верны ей. Стойкости им, мужества, понимания того, что они выступают за правое дело, и победы», — сказал депутат Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцу, командиру 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, полковнику Алексею Борисовичу Бернграду присвоено указом президента РФ звание Героя России за руководство наступательной операцией в направлении к Мариуполю.