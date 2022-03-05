Чайковский, Пермский край, , 07:30 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края вынесен приговор по делу о похищении таксиста. На скамье подсудимых оказались трое пермяков. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Группа мужчин (в зависимости от роли каждого в совершении преступления) признаны виновными в угоне автомобиля, вооруженном похищении человека с применением насилия.

Следствием и судом установлено, что в конца марта 2021 года пьяные злоумышленники, находясь на автомобильной стоянке на улице Речная, решили похитить 39-летнего таксиста. Когда мужчина подъехал в указанное место, мужчины избили его и затолкали на заднее сидение автомобиля. На такси пьяные пермяки отвезли жертву в деревню и удерживали в частном доме, где продолжали избиение. Когда похитители потеряли бдительность, таксисту удалось убежать.

Суд назначил 40-летнему фигуранту уголовного дела шесть лет и десять месяцев лишения свободы, 25-летнему и 24-летнему — шесть лет три месяца и шесть лет лишения свободы соответственно. Все преступники будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.