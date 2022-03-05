Омск, , 07:27 — REGNUM Мероприятие в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, прошло 4 марта в Омске на стадионе «Красная звезда». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, его организовали молодогвардейцы и активисты волонтёрского центра «Единой России».

Акция в поддержку российских военных в Омске Оmskportal.ru

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Участники растянули на стадионе 50-метровую георгиевскую ленту в виде буквы Z.

По словам руководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Артёма Коншу, сейчас особенно важно «сохранять адекватность и держаться всем вместе, поддерживать друг друга».

«Как никто другой в этой поддержке нуждаются военнослужащие Российской армии, участвующие в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса и рубежей нашей страны», — отметил Коншу.

Напомним, ранее омские молодогвардейцы растягивали 20-метровый триколор в поддержку жителей Донбасса.

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