Калининград, 5 марта 2022, 07:25 — REGNUM На востоке Калининградской области прошли учения войсковой ПВО с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота (БФ) по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных промышленных объектов. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Зенитно-ракетный дивизион полка, оснащённый комплексами «Тор-М2» ближнего радиуса действия, совершил марш на один из полигонов Калининградской области. По прибытии на место «военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков».
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской и Новосибирской областях завершился первый этап тактических учений с боевыми стрельбами двух дивизий противовоздушной обороны Центрального военного округа.
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