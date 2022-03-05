Калининград, 5 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. На востоке Калининградской области прошли учения войсковой ПВО с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота (БФ) по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных промышленных объектов. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Function.mil.ru Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У»

Зенитно-ракетный дивизион полка, оснащённый комплексами «Тор-М2» ближнего радиуса действия, совершил марш на один из полигонов Калининградской области. По прибытии на место «военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков».

пресс-служба ЗВО «Всего в рамках учения военнослужащие полка произвели уничтожение более 20 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты, самолёты и вертолёты условного противника. Моделирование целей и расчёт попадания ракет производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажёра ЗРК «Тор-М2».

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской и Новосибирской областях завершился первый этап тактических учений с боевыми стрельбами двух дивизий противовоздушной обороны Центрального военного округа.