Петропавловск-Камчатский, 5 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. На Камчатке резко выросли цены на памперсы и детское питание. Губернатор края Владимир Солодов обратился по этому поводу в региональное УФАС с просьбой провести проверку, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

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Глава региона отметил, что к нему поступило много обращений от населения с жалобами на рост цен. Особое опасение вызывает подорожание в детских магазинах.

«Сегодня обратился в УФАС с просьбой расследовать эти факты и по итогам принять решение в соответствии с законодательством», — сказал Солодов.

По словам губернатора Камчатки, сетевые магазины заявили о созданном запасе товаров, которого хватит на 1,5−2 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в некоторых магазинах ценники на товары переписывают в сторону увеличения, а в некоторых они вовсе исчезли.