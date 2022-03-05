Москва, , 07:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил сомнение, что переговоры российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским могут состояться.

Николай Азаров State Chancellery of Latvia

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«Вообще говоря, проводят переговоры с теми людьми, кто обладает реальной властью, способны принимать вменяемые решения, способны их реализовывать — то есть обладают набором инструментов, позволяющих их реализовывать, вот тогда есть смысл о чем-то разговаривать, переговаривать и приходить к каким-то результатам», — цитирует его РИА Новости.

Сам Азаров подчеркнул, что выступает за любое проведение переговоров по ситуации на Украине. При этом он усомнился, что договоренности будут исполняться как военными, так и нацистами-бандеровцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о его полной неадекватности. При этом он подчеркнул, что не обладает точной информацией о том, употребляет ли какие-либо вещества Зеленский.