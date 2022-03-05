Вашингтон, 5 марта, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Поклонник ролевой экшн-игры Elden Ring выпустил к ней модификацию, которая позволяет игрокам фотографироваться с «боссами». Об этом 5 марта сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Разработчик Frans Bouma (Otis_Inf) представил неофициальное дополнение, которое добавляет в игру полноценный фоторежим, позволяющий геймерам свободно перемещать камеру, менять поле зрения, скрывать интерфейс, ставить игру на паузу и делать персонажа «невидимым» для врагов. Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) отметил, что все желающие могут получить копию мода бесплатно до 10 марта 2022 года.

Напомним, студия FromSoftware выпустила Elden Ring 25 февраля 2022 года, релиз состоялся на всех основных платформах. Ранее ИА REGNUM сообщило, что её поклонники начали торговать на сайте онлайн-аукциона eBay рунами из игры.