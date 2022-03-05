Благовещенск, , 07:36 — REGNUM В трёх городах Амурской области начнут оказывать плановую помощь пациентам. К штатному режиму обслуживания людей с 9 марта возвращаются в Благовещенске, Тынде и Свободном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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"В течение недели отмечаем стойкую динамику к снижению обращений пациентов с признаками респираторных инфекций за медицинской помощью на амбулаторном этапе. Мы приступили к сокращению количества инфекционных бригад. Медицинская помощь пациентам осуществляется в штатном режиме», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

По её словам, количество пациентов с ковидными пневмониями снизилось на 25%, число заболевших COVID-19 детей — на 35%.

В Приамурье продолжают работать восемь инфекционных госпиталей и семь провизорных. В стационарах для ковидных больных открыты 1660 мест, из них свободны 469 или 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии «Омикрон» продолжает вытеснять другие виды коронавирусной инфекции. Штаммом «Дельта» вызваны порядка 20% новых случаев заболевания COVID-19.