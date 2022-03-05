Пенза, , 09:03 — REGNUM Жительницу Пензы оштрафовали за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Штраф Fas.gov.ru

Вечером 24 февраля на улице Московской города Пензы женщина участвовала в незаконном митинге, когда была замечена сотрудниками полиции. Мероприятие проводилось во время действия в регионе режима повышенной готовности и не было согласовано с городской администрацией. Женщина приняла участие в выражении мнения по вопросам политики, привлекая внимание с целью формирования мнения окружающих по конкретной теме. В отношении неё составили административный протокол.

По решению суда женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, организация несогласованного мероприятия, а также участие в нем влекут административную иногда и уголовную ответственность. Проведение либо организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления предусматривает для граждан административную ответственность, в том числе в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей и административного ареста на срок до десяти суток. За участие в незаконных митингах и шествиях предусмотрено наложение административного штрафа для граждан до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, а также административный арест на срок до пятнадцати суток. Неоднократное нарушение чревато лишением свободы до пяти лет.

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