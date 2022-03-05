Москва, 5 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Турция, несмотря на то, что она ведёт самостоятельную внешнеполитическую игру, вынуждена выполнять полученные от НАТО распоряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО

«Турция это всё-таки, страна, являющаяся членом НАТО с армией в 500 тысяч человек. И несмотря на то, что нам как-то удалось Эрдогана нейтрализовать, он всё равно будет действовать не по своей воле, а для того, чтобы показать своё единение с НАТО, согласно, так сказать, штатному расписанию и штатным инструкциям по противодействию и оказанию давления на Россию, которые были даны из Вашингтона. Эрдоган пока совершает наименее болезненные для России действия. Но Эрдогану доверять нельзя, так как Турция это страна со своими интересами. И, конечно, усиление России — не в интересах Турции. Турция и вела, ми будет вести свою игру. И в данном конфликте Турция — против всех и только за себя. А закрыл проливы Эрдоган потому, что это ему, видимо, сказали в США. Большой вопрос, как это скажется в будущем на наших отношениях», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.