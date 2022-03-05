Москва, 5 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Турция, несмотря на то, что она ведёт самостоятельную внешнеполитическую игру, вынуждена выполнять полученные от НАТО распоряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Турция это всё-таки, страна, являющаяся членом НАТО с армией в 500 тысяч человек. И несмотря на то, что нам как-то удалось Эрдогана нейтрализовать, он всё равно будет действовать не по своей воле, а для того, чтобы показать своё единение с НАТО, согласно, так сказать, штатному расписанию и штатным инструкциям по противодействию и оказанию давления на Россию, которые были даны из Вашингтона. Эрдоган пока совершает наименее болезненные для России действия. Но Эрдогану доверять нельзя, так как Турция — это страна со своими интересами. И, конечно, усиление России — не в интересах Турции. Турция и вела, ми будет вести свою игру. И в данном конфликте Турция — против всех и только за себя. А закрыл проливы Эрдоган потому, что это ему, видимо, сказали в США. Большой вопрос, как это скажется в будущем на наших отношениях», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.