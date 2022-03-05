Пермь, 5 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Мэрия Перми привлечена к административной ответственности за незаконное складирование снега в Камской долине. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Cheladmin.ru Уборка снега

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что площадка накопления фактически размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, а также в границах водосборной территории реки Кама. При этом территория не имела водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом, что противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства городская администрация оштрафована. Размер штрафа составил 250 тыс. рублей.