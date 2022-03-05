Хабаровск, , 07:18 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края к ПАО «Амурский судостроительный завод» поступил банкротный иск от кредитора из Подмосковья. Заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Иск компании «Оптэлектро» был подан 5 марта 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 540 314,91 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза арбитражных управляющих «Созидание».

В июне 2021 года вердиктом суда в пользу ООО было взыскано 624,99 тыс. рублей долга по договору поставки и пени — более 1,3 тыс. рублей.

Напомним, в феврале 2022 года судостроительный завод также проиграл финансовый спор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Если вердикт не будет обжалован, ответчику предстоит выплатить свыше 123 млн рублей.