Шарлык, Оренбургская область, , 07:13 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура проинформировала о результатах проверки, проведенной по факту обрушения кровли многоквартирного дома в райцентре Шарлык. Предварительной причиной ЧП названа недостаточная жесткость стропильной системы в поперечном направлении, недостаточная несущая способность отдельных элементов и узлов. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Шарлык. Последствия обрушения кровли ГУ МЧС по Оренбургской области

Напомним, обрушение части кровли произошло в ночь на 8 февраля. В результате оказалась поврежденной облицовочная кладка стены, и пострадали оконные проемы в двух квартирах на втором этаже. В селе ввели режим ЧС локального характера. Жильцы утверждали, что на их плечи пытаются переложить бремя ремонта крыши.

Установлено, что собственниками многоквартирного дома в 2020 году с МУП «Жилводсервис» заключен договор на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Однако предприятие ненадлежащим образом исполняло возложенные на него договором обязанности. В адрес директора МУПа внесено прокурорское представление.

Также прокурор внес представление и в адрес гендиректора НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области». В 2019 году организация заключила договор с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Фонд в течение не менее пяти лет несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта привлеченными подрядными организациями. Именно Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области обязан принять меры по восстановлению поврежденных конструкций (крыши, стен, окон) многоквартирного дома, подчеркнули в прокуратуре.

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