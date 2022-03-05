Дзержинский район, Красноярский край, 5 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с травмированием ребёнка в результате пожара в частном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Dave Hogg Пожар

Предварительно установлено, что вечером 4 марта в частном жилом доме в Дзержинском районе произошёл пожар. Пострадал десятилетний мальчик — он получил ожог роговицы глаз. Ребёнок госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

По предварительным данным ведомства, причиной возгорания могли стать неисправность зарядного телефонного устройства, короткое замыкание в розетке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работал прокурор Дзержинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка по факту смерти мужчины при пожаре проводится в Омской области.

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