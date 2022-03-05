Токио, 5 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Решение о временной приостановке поставок своей продукции в Россию приняла производитель строительной техники и оборудования японская компания Komatsu. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Уточняется, что причиной принятия решения стали возникшие сложности в логистике, с которыми компания столкнулась в последние несколько дней.

«На фоне ситуации на Украине срывы в цепочках поставок, связанных с Komatsu, становятся все сложнее, и их влияние на финансовую и экономической ситуацию остается неясным. В связи с этим компания приняла решение временно остановить поставки в Россию», — сказано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке Японией активов четырёх российских банков в рамках санкций, предпринятых международным сообществом. Кроме того, Япония ввела санкционные меры в отношении 49 российских компаний и организаций.