Токио, 5 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Konami разместила на странице набора Castlevania Advance Collection в сервисе Steam сообщение о том, что игры не будут работать на портативной консоли Steam Deck, поскольку не поддерживают операционную систему Steam OS. Об этом 5 марта сообщает портал PCGamesN.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Издание заявило, что японская компания «абсолютно неправа в этом вопросе», поскольку авторы портала GamingOnLinux показали, что Castlevania прекрасно работает на Steam Deck благодаря ПО Proton. Они отметили, что игры Castlevania Advance Collection работают на портативной консоли Valve хорошо, с сохранениями также нет проблем. «Старые игры никогда не умрут и не должны», — таким лозунгом закончил статью её автор Дастин Бейли.

Напомним, Valve начала продажи Steam Deck 25 февраля 2022 года. Ранее британская студия Traveller's Tales заявила, что её будущая игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga по франшизе «Звёздные войны» не будет запускаться на этой консоли.