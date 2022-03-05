Богота, 5 марта 2022, 07:02 — REGNUM Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) пообещала соблюдать перемирие во время проведения выборов в парламент Колумбии, а также и за несколько дней до голосования. Об этом 4 марта сообщило издание El Colombiano.

Армия национального освобождения (Колумбия)
Армия национального освобождения (Колумбия)
Silvia Andrea Moreno

Выборы назначены на 13 марта. Министр обороны Колумбии Диего Молано выразил мнение, что АНО нельзя верить и назвал организацию преступной. Он считает, что заявление о перемирии является «попыткой повлиять на результаты голосования».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент Колумбии Иван Дуке заявил, что избирательная система страны готова к парламентским и президентским выборам.

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