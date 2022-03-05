Богота, 5 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) пообещала соблюдать перемирие во время проведения выборов в парламент Колумбии, а также и за несколько дней до голосования. Об этом 4 марта сообщило издание El Colombiano.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Выборы назначены на 13 марта. Министр обороны Колумбии Диего Молано выразил мнение, что АНО нельзя верить и назвал организацию преступной. Он считает, что заявление о перемирии является «попыткой повлиять на результаты голосования».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент Колумбии Иван Дуке заявил, что избирательная система страны готова к парламентским и президентским выборам.