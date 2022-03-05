Пермь, 5 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Пермском крае все офисы МФЦ с 16 марта вернутся к обычному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Mos.ru МФЦ

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До 16 марта для посетителей предусмотрена предварительная запись для приема в МФЦ. После 16 марта посетители смогут воспользоваться талонном электронной очереди непосредственно в офисах МФЦ и оформить документы через «окно».

»Даже в условиях предварительной записи объемы приема документов во всех отделениях сохранялись на прежнем уровне. Поэтому большого отложенного спроса на услуги МФЦ у нас не сформировалось», — отметил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

В связи с отменой обязательных QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, в центрах «Мои Документы» прогнозируют снижение числа посетителей. Стоит отметить, при введении ограничения в МФЦ формировались большие очереди для получения сертификатов. В офисах организовывали работу отдельных окон приема.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае наблюдается улучшение эпидситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В регионе отменили ряд антиковидных мер.