Казань, 5 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В одной из соцсетей жительница Казани увидела рекламу об онлайн-платформе, где можно заработать и приумножить денежные средства. Вместо прибыли женщина потеряла около 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

В апреле 2021 года пострадавшая в надежде дополнительного дохода заинтересовалась интернет-объявлением и оставила заявку для регистрации. Позже ей позвонил мужчина и представился специалистом по биржам. Он объяснил механизм работы платформы и условия заработка. Затем с женщиной связался другой брокер и пообещал, что на девальвации доллара можно быстро увеличить свои доходы и закрыть ипотечный кредит за три месяца. Для этого необходимо перевести деньги на указанный счет, что и сделала потерпевшая. Всего женщина перечислила 1,47 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию после попытки вывести свои деньги обратно, но сделать этого не смогла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Казани несколько лет откладывала на банковском счете свою пенсию. После разговора с мошенницей 72-летняя женщина потеряла сбережения.

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