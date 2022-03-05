Красноярск, 5 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Сибирь» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, авария произошла в 1019 километре дороги. По предварительной версии, водитель одного из легковых автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал и был госпитализирован. В настоящее время все обстоятельства дорожной аварии выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Дагестане. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.