Париж, 5 марта, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Коммерческую деятельность на территории России и Украины временно приостановил ювелирный дом Cartier. Соответствующее заявление 4 марта распространила пресс-служба компании.

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Компания выразила «глубочайшее сочувствие и сострадание» коллегам, их близким и друзьям, пострадавшим в результате «трагической ситуации на Украине». Учитывая сложившуюся ситуацию и «глобальный контекст», компания объявила о приостановке своей деятельности на Украине с 24 февраля и в России с 3 марта.

В компании отметили, что обеспечивают всю необходимую поддержку, в том числе материально-техническую и моральную, своим сотрудникам на местах. Кроме того, компания заявила о планах совершить пожертвование в пользу украинских беженцев. Сумма, которую ювелирный дом планирует выделить для этих целей, не называется. Компания напомнила, что уже обеспечила «значительное пожертвование» в пользу организации «Врачи без границ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французские модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают свои магазины на территории России в связи с ситуацией на Украине.