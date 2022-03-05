Варшава, , 06:50 — REGNUM Студия Techland объявила, что «через несколько дней» выпустит большое обновление к игре Dying Light 2: Stay Human. Об этом 5 марта сообщает портал PCGamesN.

Издание отмечает, что на данный момент самой «надоедливой» проблемой игры является так называемая «петлёй смерти» — когда персонаж начинает бесконечно возрождаться и умирать, из-за чего не может даже начать миссию заново и продолжить продвигаться по сюжету. В прошлых патчах разработчики пытались исправить эту ошибку, но она оказалась «крепким орешком».

Techland сообщила, что планирует решить проблему в следующем патче. Кроме того, обновление должно будет исправить ошибку ряда анимаций и внести изменения в пользовательский интерфейс Dying Light 2. Подробно о грядущих изменениях в игре разработчики расскажут позже.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 4 февраля 2022 года. На известном сайте Metacritic игра получила 78 баллов (из 100) от критиков и 4,2 балла (из 10) от рядовых пользователей.