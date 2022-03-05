Омск, , 06:51 — REGNUM Арбитраж Омской области отказал в удовлетворении иска АО «Омскгоргаз» к областному правительству, министерству финансов, министерству энергетики и ЖКХ, а также губернатору. В основе спора лежали взаимоотношения, связанные с поставкой сжиженного газа для обеспечения бытовых нужд населения по регулируемым ценам за 2020 года. Решение судьи Ярковой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск был подан в августе 2021 года. Истец потребовал признать незаконным бездействие ответчиков, которое, по его мнению, выразилось «в несоблюдении бюджетного процесса Омской области, повлёкшее отсутствие в бюджете Омской области статьи расходов на возмещение недополученных доходов газоснабжающих организаций, связанных с поставкой сжиженного газа для обеспечения бытовых нужд населения по регулируемым ценам за 2020 год». Были у истца также претензии, связанные с неисполнением «полномочий по выработке и установлению надлежащего правового механизма (порядка) возмещения» вышеописанных доходов.

Детали вердикта пока не сообщались. Известно лишь, что в его удовлетворении было отказано.

Напомним, в январе 2022 года компания «Омскгоргаз», объявив о долгах в размере 2,5 млрд рублей, также подала иск о самобанкротстве. Заседание назначено на 18 апреля 2022 года.

Также отдельным иском поставщик газа пытается взыскать с минфина региона более 40 млн рублей, заявленных как убытки. Слушания начнутся 10 марта.