Омск, 5 марта, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Арбитраж Омской области отказал в удовлетворении иска АО «Омскгоргаз» к областному правительству, министерству финансов, министерству энергетики и ЖКХ, а также губернатору. В основе спора лежали взаимоотношения, связанные с поставкой сжиженного газа для обеспечения бытовых нужд населения по регулируемым ценам за 2020 года. Решение судьи Ярковой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Иск был подан в августе 2021 года. Истец потребовал признать незаконным бездействие ответчиков, которое, по его мнению, выразилось «в несоблюдении бюджетного процесса Омской области, повлёкшее отсутствие в бюджете Омской области статьи расходов на возмещение недополученных доходов газоснабжающих организаций, связанных с поставкой сжиженного газа для обеспечения бытовых нужд населения по регулируемым ценам за 2020 год». Были у истца также претензии, связанные с неисполнением «полномочий по выработке и установлению надлежащего правового механизма (порядка) возмещения» вышеописанных доходов.

Детали вердикта пока не сообщались. Известно лишь, что в его удовлетворении было отказано.

Напомним, в январе 2022 года компания «Омскгоргаз», объявив о долгах в размере 2,5 млрд рублей, также подала иск о самобанкротстве. Заседание назначено на 18 апреля 2022 года.

Также отдельным иском поставщик газа пытается взыскать с минфина региона более 40 млн рублей, заявленных как убытки. Слушания начнутся 10 марта.