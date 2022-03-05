Благовещенск, , 07:33 — REGNUM В Амурской области количество выпавшего за сутки снега в три раза превысило норму первой декады марта. Это 35−80% месячной нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в Амурском гидрометцентре.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: На Приамурье обрушится мощный снежный циклон

Самый сильный снегопад прошёл в городе Свободный. Там выпало 8 мм осадков при средних значениях по региону в 3−7 мм.

По информации пресс-службы правительства Приамурья, снегопад не парализовал региональные дороги, движение по ним продолжается в обычном режиме. Дороги чистят и посыпают антигололёдными смесями.

«Работа дорожных организаций будет вестись до полного обеспечения безопасного и бесперебойного движения на амурских автодорогах. Просим участников дорожного движения с пониманием отнестись к последствиям непогоды, не препятствовать работе спецтранспорта, быть аккуратными и внимательными на трассе, подбирать скоростной режим по дорожным условиям», — подчеркнул министр транспорта области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Амурской области было объявлено экстренное предупреждение. В регионе 4−5 марта синоптики прогнозировали сильный ветер, обильный снегопад и метель.