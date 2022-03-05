В Приамурье прошёл рекордный снегопад
Благовещенск, 5 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Амурской области количество выпавшего за сутки снега в три раза превысило норму первой декады марта. Это 35−80% месячной нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в Амурском гидрометцентре.
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Самый сильный снегопад прошёл в городе Свободный. Там выпало 8 мм осадков при средних значениях по региону в 3−7 мм.
По информации пресс-службы правительства Приамурья, снегопад не парализовал региональные дороги, движение по ним продолжается в обычном режиме. Дороги чистят и посыпают антигололёдными смесями.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Амурской области было объявлено экстренное предупреждение. В регионе 4−5 марта синоптики прогнозировали сильный ветер, обильный снегопад и метель.