Тюмень, , 06:47 — REGNUM Тюменские медики окажут помощь гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР в составе сибирского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Об этом сообщает ТАСС.

Врач на операции Phalinn Ooi

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В состав бригады экстренной медицинской помощи вошли около 50 специалистов, которые выдвинулись в Ростовскую область на машинах, представляющих собой полноценный госпиталь. Такие передвижные госпитали могут оказывать медицинскую помощь в полевых условиях.

Отмечается, что в Южный федеральный округ отправились врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сёстры из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового и Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области подготовили для эвакуированных из республик Донбасса жильё и социальную инфраструктуру.

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