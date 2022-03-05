Владивосток, , 06:57 — REGNUM С июля 2016 года по август 2021 года начальник филиала «Приморского водоканала» на острове Русский во Владивостоке фиктивно трудоустроил в подразделении двух человек, заведомо зная, что «работники» не будут фактически исполнять трудовые обязанности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Руководитель ежемесячно вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложную информацию о работе «мёртвых душ», а начисляемую заработную плату присваивал себе.

В результате преступной деятельности фигурант незаконно получил более 3,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае выявлены факты незаконного отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Андроповском районе. В совершении преступления подозревается группа лиц, в том числе кадастровый инженер, государственный регистратор краевого управления Росреестра и крупный бизнесмен, которого в настоящее время объявили в федеральный розыск. В общей сложности мошенники нанесли ущерб бюджету на 36 млн рублей.