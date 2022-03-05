Хельсинки, , 06:41 — REGNUM Решение по поводу вступления Финляндии в НАТО должен принимать парламент этой страны, заявил финский президент Саули Ниинистё 4 марта в интервью телекомпании PBS.

Саули Ниинистё Kremlin.ru

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Он отметил, что в политических кругах республики ведется «очень и очень оживленная и важная» дискуссия по вопросу членства в альянсе. Ниинистё подчеркнул, что понимает готовность НАТО сделать Финляндию своим членом.

Президенту задали вопрос, считает ли он, что принятие в альянс укрепит безопасность республики. Глава государства отметил, что Финляндия была в полной безопасности до того момента, как Хельсинки «увидели то, что сейчас происходит в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в интервью телеканалу Саули Ниинистё заявил, что отношение финского населения к вступлению страны в НАТО изменилось и правительство республики готово начать обсуждение этого вопроса.

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