Якутск, , 06:55 — REGNUM При посещении общественных мест жителям Якутии больше не нужно предъявлять медицинские сертификаты. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев, подписан соответствующий указ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в оперативном штабе региона.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Тем не менее, документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 потребуется при посещении массовых мероприятий. Также сохраняются масочный режим и требование о социальной дистанции. Мероприятия с участием более 500 человек необходимо согласовывать с региональным управлением Роспотребнадзора.

Разрешена 100-процентная заполняемость залов в заведениях общественного питания, не регулируется расстояние между столиками. Дети могут посещать учреждения культуры и торговые центры без взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО отменили особый режим посещения общественных мест, введённый из-за коронавируса. Больше свободы получили организации культуры и спорта.