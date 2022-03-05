Токио, 5 марта, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Запуск одной баллистической ракеты осуществила Северная Корея в сторону Японского моря. Такое заявление сделал 5 марта глава минобороны Японии Нобуо Киси.

Mod.go.jp Нобуо Киси

Глава японского военного ведомства уточнил, что максимальная высота полёта ракеты составила около 550 км, всего она преодолела порядка 300 км. По словам Нобуо Киси, ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Материальный ущерб судам, находившимся в данном районе, причинён не был.

Глава минобороны Японии добавил, что сбор и анализ информации, связанной с запуском ракеты КНДР, продолжается. Киси напомнил, что ракетный пуск является прямым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН. Также Киси заявил, что властям Северной Кореи по дипломатическим каналам, через посольство Японии в Пекине был выражен решительный протест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета, запущенная Пхеньяном, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ракетный запуск, произведённый КНДР, стал девятым с начала текущего года.