Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Геймеры начали торговать на сайте известного онлайн-аукциона eBay рунами из новой игры Elden Ring студии FromSoftware. Об этом 5 марта сообщает портал Eurogamer.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Продавцы обещают, что в случае оплаты предоставят руны для «быстрого повышения уровня» и быстрого «фарма» (добычи) предметов. Предполагается, что после оплаты они должны призвать покупателей в свой игровой мир, встретиться с ними в определённом месте и сбросить на землю множество рун.

Издание отметило, что поскольку Elden Ring не является массовой онлайн-игрой (MMO), то в действительности геймеры сильно рискуют, поскольку у eBay нет надежного способа защиты таких покупателей. Отмечается также, что продавцы предлагают разные цены, от $14,99 за 2 млн рун до $45 за 34,6 млн рун.

Напомним, релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года, игра вышла на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Xbox One. Ранее автор ИА REGNUM Артём Дубровский опубликовал обзор на новую игру FromSoftware.

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