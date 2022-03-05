Москва, , 06:52 — REGNUM Приморцу, командиру 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, полковнику Алексею Борисовичу Бернграду присвоено указом президента РФ звание Героя России за руководство наступательной операцией в направлении к Мариуполю.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

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Алексей Бернгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Прошёл путь от командира воздушно-десантной роты до командира бригады морской пехоты. Участвовал в военной операции России в Сирии.

Бернгард проходил службу во Владивостоке в 155-й бригаде морской пехоты.

В феврале 2022 года полковник управлял действиями соединения морской пехоты, действующего на мариупольском направлении, достигнув при этом высоких боевых результатов.

2 марта благодаря его умелому руководству подразделение под его командованием за короткое время сокрушило глубокоэшелонированную оборону противника и выполнило поставленную задачу с минимальными потерями, вызвав паническое бегство противника.

В числе наград Алексея Бернгарда, помимо звания Героя России, есть «Медаль Суворова», медаль «За воинскую доблесть» и другие.

Приморцы в инстаграм-аккаунте vestiprim выразили поддержку в адрес всех тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Пост об Алексее Бернгарде набрал сотни комментариев.

«Леша, мы весь день с одноклассниками только и говорим о тебе, очень гордимся тобой, береги себя. Обнимаем и ждём встречи».

«Страна должна Zнать героеV».

«Господи храни наших ребят!!! Храни их семьи».

«Герой! Гордимся!» — написали приморцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову (посмертно) за воинский подвиг, совершенный в бою с украинскими нацистами.