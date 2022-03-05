Пермь, 5 марта, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Перми глава семейства из ревности совершил убийство супруги. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Стрельба из ружья

По данным следствия, ночью 3 марта, находясь дома, мужчина застрелил свою 48-летнюю супругу. Очевидцем преступления стала 10-летняя дочь супругов и сосед, который увел ребенка в свою квартиру и проинформировал об убийстве экстренные службы. В это время злоумышленник свел счеты с жизнью.

По факту убийства пермячки возбуждено головное дело. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.