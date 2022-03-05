Токио, , 06:26 — REGNUM Японская корпорация Panasonic решила приостановить поставки своей продукции в Россию на фоне ситуации вокруг Украины, 4 марта сообщили в пресс-службе компании.

Panasonic David Berkowitz

В организации пояснили, что такой шаг связан с экономико-логистическими проблемами. При этом продажа товаров компании, которые находятся на складах в России, будет продолжаться. В Panasonic отметили, что корпорация пока не может назвать сроки возобновления отгрузок в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта чешская автомобильная компания Škoda (входит в состав концерна Volkswagen) объявила, что временно прекращает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.

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