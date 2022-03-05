Рамалла , 5 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС осудило решение властей Австралии признать организацию террористической. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

В заявлении организации говорится, что движение осуждает все попытки австралийского правительства обвинить ХАМАС в терроризме. В документе указывается, что все доводы Австралии «являются ложью, основанной на непонимании истории палестинского народа, живущего под оккупацией Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля правительство Австралии решило включить все структуры, связанные с палестинским движением ХАМАС, в список террористических организаций. Теперь всем лицам, связанным с организацией, в Австралии грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.