Лондон, , 06:19 — REGNUM Обеспечить безопасность всех АЭС на территории Украины считает исключительно важной задачей премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Слова политика приводит 4 марта в своей публикации газета The Daily Telegraph.

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Джонсон пояснил, что обеспокоен возможностью повторения катастрофы, аналогичной произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Премьер-министр отметил, что кроме АЭС на территории Украины есть и места хранения ядерных отходов. По этой причине важно, по мнению Джонсона, всем странам сообща работать над предотвращением чернобыльской трагедии.

«Думаю, что была бы исключительно важна какая-то система защиты этих электростанций, система, которая позволила бы международным структурам, таким как ООН и МАГАТЭ, отслеживать уровень радиоактивности на местах», — заявил Джонсон.

Кроме того, политик добавил, что «безрассудные действия», в результате которых был нанесён ущерб Запорожской АЭС, «заслуживают презрения». По мнению Джонсона, надо как можно чётче дать понять Москве, что в случае ядерной катастрофы на гражданском объекте на территории Украины будет нанесён серьёзный ущерб и России и другим государствам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины обсудили в телефонном режиме ситуацию на Украине, в том числе защиту на территории этой страны военных объектов и атомных электростанций (АЭС).

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