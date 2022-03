Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Новый фильм «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза в первый же день проката в США начал подниматься в рейтингах ряда известных сайтов, например в списке популярной базы информации о кино IMDb. Об этом 5 марта сообщает портал We Got This Covered.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

На момент написания этой новости новый «Бэтмен» занял 70 позицию в рейтинге IMDb Top 250 Movies, стоит отметить, что он набрал 12 пунктов всего за четыре часа. Таким образом, фильм вплотную приблизился к картине Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», которая занимает 68 место. Критики IMDb дали «Бэтмену» Ривза оценку 8,7 баллов из 10.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Энди Сёркис похвалил Роберта Паттинсона за актёрскую работу в «Бэтмене». Актёр, режиссёр и продюсер заявил, что ему отлично удалось сыграть как Брюса Уэйна, так и его альтер-эго.

