Москва, , 06:06 — REGNUM В субботу, 5 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дятел. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 6 марта в Москве также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер северный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В воскресенье, 6 марта, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

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