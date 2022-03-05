Сеул, 5 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Южная Корея высвободит из своих стратегических запасов 4,42 млн баррелей нефти для стабилизации ситуации на топливном рынке на фоне ситуации вокруг Украины, 5 марта сообщает на своем сайте южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, этот шаг является доказательством солидарности Сеула с США и другими странами. В МИД республики напомнили, что недавно 31 государство договорилось высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. Половина из указного объема приходится на США.

В министерстве считают, что энергетические ресурсы не должны применяться как геополитический инструмент.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Япония объявила, что высвободит из своих резервов 7,5 млн баррелей нефти для улучшения ситуации на топливном рынке.