Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM На Камчатке в некоторых магазинах ценники на товары переписывают в сторону увеличения, а в некоторых они вовсе исчезли. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор края Владимир Солодов.

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«Это противоречит законодательству», — сказал глава региона.

Солодов обратился в региональное УФАС и попросил провести проверку. Предварительные итоги будут рассмотрены на заседании антисанкционного штаба 9 марта.

Губернатор края обратился к населению с просьбой сообщать о случаях завышения цен в магазинах.

«Внимательно будем рассматривать такие обращения и принимать меры в соответствии с законодательством», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на самые популярные вопросы населения — что делать со сбережениями в банках и ожидать ли дефицита импортных лекарств.