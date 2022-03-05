Махачкала, 5 марта, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Каякентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На федеральной трассе «Кавказ» в ночь на субботу столкнулись автомобили «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2110», «ВАЗ-21 703» и BMW-X5», — заявили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили три человека — один водитель, а также две пассажирки. Позднее одна из пассажирок скончалась в медучреждении. По предварительной версии, виновником аварии был водитель иномарки, который выехал на встречную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Ростовской области столкнулся пассажирский автобус с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали две пассажирки, их направили в больницу.