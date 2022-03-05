Владивосток, 5 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Член экипажа судна МSC RICARDA, гражданин Украины Вадим Игнашов задержан во Владивостоке по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщается на сайте Российского профсоюза моряков (РПСМ).

Procspb.ru Нет экстремизму

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«Во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта стояло судно МSC RICARDA, и моряка — гражданина Украины — Вадима Игнашова задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна. Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях», — пояснил председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока РПСМ Петр Осичанский и добавил, что навестил задержанного.

Он сказал, что Игнашов спокоен, жалоб нет, питанием доволен. Адвокат уже работает над материалами дела.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Россошанского района Воронежской области получил срок за публикацию экстремистских материалов в социальных сетях.