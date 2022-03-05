Белогорск, Амурская область, , 05:59 — REGNUM В спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР погиб житель города Белогорск Амурской области Егор Мельников. Посмертно его представили к государственной награде за мужество, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Скорблю вместе с родными и всеми амурчанами. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. Они сейчас героически несут службу и помогают мирному населению. Мы с вами и поддерживаем вас», — адресовал слова поддержки военнослужащим Василий Орлов.

В спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР погиб житель города Белогорск Амурской области Егор Мельников Телеграм-канал губернатора Приамурья Василия Орлова

По информации СМИ региона, погибшему солдату было 18 лет, он сын директора ФОК Белогорска Эдуарда Мельникова. Жизнь юноши трагически оборвалось 24 февраля, днём позже ему бы исполнилось 19 лет.

«Это мой сын Егор! Егор Эдуардович! Я горжусь! Мне не стыдно! Мама Почкаенко Инна Юрьевна! Погиб при исполнении воинского долга. В Украине 24.02.22 года. Героям слава!», — написал отец военнослужащего в соцсетях.

Отец погибшего солдата гордится своим сыном Страница Эдуарда Мельникова в Instagram

Как сообщало ИА REGNUM, во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой народных республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов. Ему было 22 года.