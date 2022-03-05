В Донбассе погиб 18-летний солдат контрактной службы из Приамурья
Белогорск, Амурская область, 5 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР погиб житель города Белогорск Амурской области Егор Мельников. Посмертно его представили к государственной награде за мужество, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
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По информации СМИ региона, погибшему солдату было 18 лет, он сын директора ФОК Белогорска Эдуарда Мельникова. Жизнь юноши трагически оборвалось 24 февраля, днём позже ему бы исполнилось 19 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой народных республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов. Ему было 22 года.