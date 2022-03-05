Пекин, 5 марта, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Рост расходов Китая на оборону в 2022 году составит 7,1%. Это следует из обнародованного 5 марта проекта бюджета КНР.

Avvenire.it Армия Китая

из проекта бюджета КНР на 2022 год «Расходы на национальную оборону — 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов) с приростом 7,1%».

Прирост оборонного бюджета КНР в 2021 году должен был составить 6,8%. В настоящее время по величине военных расходов Китай уступает только США.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва Чжан Есуй заявил, что попытки американских властей перевести свои отношения с Китаем в плоскость соперничества нанесут ущерб экономике США.